В Москве 1 октября завершился сезон работы фонтанов

«Например, на фонтанах “Репинский” и “Пушкинский” ставят защитные металлические щиты, а светодинамический фонтан в парке музея-заповедника “Царицыно” — единственный в Москве, который закрывают надувным куполом. Плавающие фонтаны на Водоотводном канале и в Братеевском пруду каждый год полностью демонтируют, сухие фонтаны в парках и на площадях закрывают защитными экранами», — добавил заммэра.