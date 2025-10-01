Ричмонд
В Челябинске прошел третий этап областных соревнований по плаванию

В нем приняли участие сотрудники государственных служб.

Третий этап областных соревнований по плаванию «Силовая лига» прошел в Челябинске в соответствии с целями государственной программы «Спорт России», сообщили в аппарате губернатора и правительства региона.

Турнир, организованный областным отделением общества «Динамо» и местной федерацией плавания, был приурочен ко Дню танкиста и Дню образования Челябинского высшего военного авиационного училища штурманов. В соревнованиях приняли участие сотрудники государственных служб. К ним присоединились военнослужащие, ветераны СВО и юные атлеты. Заключительный этап турнира «Силовая лига» пройдет 7 ноября.

Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.