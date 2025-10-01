Центр здоровья в башкирском городе Сибае оснастили новым оборудованием

Новое медицинское диагностическое оборудование поступило в центр здоровья в городе Сибае при поддержке национального проекта «Продолжительная и активная жизнь». Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Республики Башкортостан.
Лечебное учреждение, в частности, оснастили электронными весами и тонометром, а также ростомером. Ожидается, что благодаря этому в центре повысится качество оказываемых медуслуг. Новое оборудование также позволит сократить время, необходимое для проведения обследований. Благодаря этому будет увеличена пропускная способность центра.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.