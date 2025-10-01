Путин поприветствовал участников фестиваля «Москва встречает друзей»

«Дорогие друзья! Рад приветствовать вас на открытии XXII Международного фестиваля “Москва встречает друзей”. Этот творческий смотр давно вошёл в число значимых событий культурной жизни нашей столицы и всей России. Продолжая замечательные традиции благотворительности, меценатства, просветительства, он стал настоящей школой для тысяч одарённых ребят, помог им раскрыть талант и найти свой путь к вершинам творчества, обрёл широкое международное звучание и зрительскую популярность. Без сомнения, огромная заслуга в этом принадлежит Владимиру Теодоровичу Спивакову, его неисчерпаемой энергии и самоотдаче, искренней заботе о подрастающем поколении», — говорится в приветствии.