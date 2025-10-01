В Черемхове Иркутской области провели чемпионат по оказанию первой помощи

Чемпионат по оказанию первой помощи состоялся в городе Черемхово Иркутской области. Мероприятие было организовано в соответствии с целями нацпроекта «Молодежь и дети», сообщили в министерстве по молодежной политике региона.
Участниками чемпионата стали команды из школьников и учащихся колледжей, организаций дополнительного и дошкольного образования, сотрудники разных предприятий и молодые семьи. Им предстояло не только показать свои навыки и выполнить задания от организаторов, но и получить знания от опытных наставников. Участники освоили правила искусственного дыхания, остановки венозного и артериального кровотечения, помощи при попадании инородного тела в дыхательные пути, транспортировки пострадавшего.
«Знания оказания первой помощи важны для каждого, ведь именно от правильных действий того, кто оказался рядом до приезда врачей, зависит судьба пострадавшего. Чем больше людей умеют помогать, тем безопаснее становится наше сообщество», — отметили в министерстве по молодежной политике Приангарья.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.