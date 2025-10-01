В Черемхове Иркутской области провели чемпионат по оказанию первой помощи

Участниками чемпионата стали команды из школьников и учащихся колледжей, организаций дополнительного и дошкольного образования, сотрудники разных предприятий и молодые семьи. Им предстояло не только показать свои навыки и выполнить задания от организаторов, но и получить знания от опытных наставников. Участники освоили правила искусственного дыхания, остановки венозного и артериального кровотечения, помощи при попадании инородного тела в дыхательные пути, транспортировки пострадавшего.