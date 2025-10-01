Два фельдшерско-акушерских пункта открылись в Канашском округе Чувашии

Жители двух деревень в Канашском муниципальном округе Чувашии будут получать медпомощь в новых фельдшерско-акушерских пунктах, которые были открыты при поддержке нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Об этом сообщили в министерстве здравоохранения республики.
Медучреждения начали работать в деревнях Кошноруй и Новые Мамеи. По словам вице-премьера правительства региона Владимира Степанова, оба фельдшерско-акушерских пункта полностью укомплектованы современным оборудованием для качественного обслуживания пациентов. В зданиях обустроены процедурные и прививочные кабинеты, помещения для хранения лекарственных средств.
«Рады как жители, так и сами медработники. Сегодня убедился в этом лично. Всего же в Канашском муниципальном округе функционируют 53 фельдшерско-акушерских пункта», — подчеркнул Владимир Степанов.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.