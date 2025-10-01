Первый зональный тур фестиваля «Наш дом — Татарстан» пройдет 3 октября

XII Республиканский этнокультурный фестиваль «Наш дом — Татарстан» проведут в соответствии с целями нацпроекта «Семья». Первый его зональный тур состоится уже 3 октября в Нурлате, сообщили в региональном министерстве культуры.
Во время этого этапа выступят творческие коллективы из семи муниципальных районов республики. Фестиваль объединит народных и эстрадных вокалистов, танцоров и музыкантов. Подчеркивается, что это мероприятие направлено на сохранение и популяризацию многонациональной культуры республики.
Оценивать выступления будет авторитетное жюри. В его состав вошли известные деятели культуры и искусства республики. Лучшие коллективы, отобранные по итогам зональных туров, получат право выступить на традиционном гала-концерте в Казани в ноябре.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.