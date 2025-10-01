В Госсовете предложили ввести ОГЭ по физкультуре

ТУЛА, 1 окт — РИА Новости. Предложение ввести ОГЭ по физкультуре прозвучало на заседании комиссии Госсовета РФ по физкультуре и спорту, сообщила в среду пресс-служба правительства Тульской области.
Председателем комиссии Госсовета РФ по направлению «Физическая культура и спорт» является губернатор Тульской области Дмитрий Миляев. В четверг он провел заседание комиссии, где обсуждались вопросы, связанные с развитием детско-юношеского спорта в России.
«Министр физической культуры и спорта Московской области Дмитрий Абаренов сообщил, что министерство выдвинуло предложение ввести основной государственный экзамен (ОГЭ) по физической культуре. Суть предложения — в ОГЭ после девятых классов ввести физкультуру и обязательный экзамен в виде ГТО. Золотой знак — пятерка, как пример, серебряный — четверка и тройка — бронзовый знак. Школьники, освобожденные от занятий физической культурой, смогут сдавать тесты на знание предмета», — говорится в сообщении регионального правительства.
Миляев подчеркнул, что все высказанные на заседании предложения будут использованы при подготовке Совета по спорту при президенте РФ.