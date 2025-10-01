Тур в Омской области добавили в реестр национальных турмаршрутов

До этого, в июле 2025 года, тур «Императорский маршрут. Омск» уже был представлен экспертному совету во время международного фестиваля «Царские дни». Тогда эксперты дали рекомендации по содержательному наполнению и особенностям тура с учетом разных целевых аудиторий, посоветовали перевести тур на английский язык, расширить программу тура и включить в него музей-заповедник «Старина Сибирская».