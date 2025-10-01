Тур в Омской области добавили в реестр национальных турмаршрутов

Экспертный совет по определению национальных туристских маршрутов утвердил тур «Императорский маршрут. Омск» для включения в реестр национальных турмаршрутов, сообщил глава Омской области Виталий Хоценко. Развитие туризма является одной из ключевых задач нацпроекта «Туризм и гостеприимство».
«Тур рассказывает о местах пребывания представителей династии дома Романовых в Омской области и связанных с этим исторических событиях. Большое внимание в турмаршруте уделяется эпохе, особенностям культуры и быта различных сословий в России», — отметил Виталий Хоценко.
Национальный «Императорский маршрут» реализуется с 2018 года. Омская область вошла в число регионов, которые активно участвуют в развитии тура.
Презентация проектов маршрутов из четырех регионов, претендующих на присоединение к национальному маршруту, прошла 16 сентября на онлайн-площадке Минэкономразвития РФ. По итогам презентации тур на территории Омской области практически единогласно был включен в национальный туристический маршрут России.
До этого, в июле 2025 года, тур «Императорский маршрут. Омск» уже был представлен экспертному совету во время международного фестиваля «Царские дни». Тогда эксперты дали рекомендации по содержательному наполнению и особенностям тура с учетом разных целевых аудиторий, посоветовали перевести тур на английский язык, расширить программу тура и включить в него музей-заповедник «Старина Сибирская».
«Пожелания экспертов были учтены. При доработке маршрута мы руководствовались основной концепцией проекта — постоянное расширение географии и углубление тематического профиля. Продолжительность тура составляет три дня и две ночи, он проходит через Омск и Любинский район», — поделилась замминистра культуры Омской области Светлана Бакулина.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.