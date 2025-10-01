БЖД сообщила об опрокидывании спецтехники недалеко от Минска и задержке поездов. Подробности обнародовали в пресс-службе Белорусской железной дороги.
В организации отметили, что 1 октября, в среду, в момент работ, связанных с установкой опор контактной сети подрядной организацией на перегоне Койданово — Фаниполь, случилось опрокидывание спецтехники (автомотрисы АДМ).
В БЖД заявили, что угрозы безопасности движения поездов нет, никто не пострадал. Для ликвидации последствий случившегося направили восстановительный поезд.
«В связи со случившимся в настоящее время поезда на участке Минск-Барановичи следуют с отклонением от установленного графика движения от 15 до 40 минут», — обратили внимание в БЖД.
В пресс-службе подчеркнули, что принимаются оперативные меры, касающиеся ввода поездов в график.
