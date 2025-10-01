Квартира под угрозой: при каком долге по ЖКХ приставы могут забрать жилье

— Формально судебные приставы могут инициировать исполнительное производство при задолженности от 3 тысяч рублей, но это не означает, что вашу квартиру тут же выставят на торги. Обычно для запуска процедуры продажи недвижимости речь должна идти о значительно более крупных суммах — как правило, от нескольких сотен тысяч рублей, — отметил Бондарь.