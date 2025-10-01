Квартира под угрозой: при каком долге по ЖКХ приставы могут забрать жилье

Приставы могут начать исполнительное производство даже при долге за коммунальные услуги от 3 тысяч рублей, рассказал эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь. Он пояснил, что такие меры направлены на взыскание задолженности, но не означают, что квартиру сразу могут продать. Об этом пишет «Абзац».
— Формально судебные приставы могут инициировать исполнительное производство при задолженности от 3 тысяч рублей, но это не означает, что вашу квартиру тут же выставят на торги. Обычно для запуска процедуры продажи недвижимости речь должна идти о значительно более крупных суммах — как правило, от нескольких сотен тысяч рублей, — отметил Бондарь.
Ситуации, при которых можно потерять жилье, различаются для нанимателей и собственников. Жильцы муниципальных квартир могут быть выселены только при предоставлении альтернативного помещения, а для владельцев приватизированных квартир действует защита единственного жилья, предусмотренная законом.
Эксперт рекомендовал не откладывать решение проблемы и напрямую обсудить с управляющей компанией или поставщиком ресурсов возможность реструктуризации долга. В случае с ипотечным кредитом, отметил Бондарь, банк может потребовать продажи квартиры для погашения долга.