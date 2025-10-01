Ричмонд
В ЛДПР предложили начинать уроки в школах с девяти часов утра

Фракция ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким в среду, 1 октября, внесла в Государственную думу законопроект, в случае принятия которого начало занятий в школах перенесут с 08:00 до 09:00, а учебная неделя везде станет пятидневной — эта просьба поступила от родителей.

Депутаты предлагают внести поправки в закон «Об образовании в Российской Федерации».

— Это позволит детям высыпаться и идти в школу отдохнувшими. И у родителей, как правило, рабочий день начинается в девять: отвезли ребенка в школу и поехали на работу, — пояснил один из авторов инициативы Сергей Леонов.

Предложенный им и его коллегами законопроект также закрепляет проведение в выходные и праздничные дни культурных, спортивных и воспитательных мероприятий в формате, который отличается от стандартного урока, документ доступен на официальном сайте опубликования правовых актов.

15 июля глава комиссии Общественной палаты по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко предложил сократить сроки учебы в школе и университете до 15 лет. По его словам, благодаря этому молодежь станет раньше входить во взрослую жизнь.

