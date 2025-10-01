Ричмонд
В Ульяновской области пройдут ярмарки возможностей «Работа России»

На них будут представлены актуальные вакансии более чем от 100 работодателей.

Ярмарки возможностей «Работа России», организованные в соответствии с целями нацпроекта «Кадры», состоятся в октябре в 11 муниципалитетах Ульяновской области, сообщили в региональном агентстве по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов.

Мероприятия пройдут в Ульяновском, Вешкаймском, Радищевском, Сенгилеевском, Цильнинском, Сурском, Новоспасском, Кузоватовском, Базарносызганском, Николаевском и Старомайнском районах. На них будут представлены актуальные вакансии от свыше 100 работодателей региона.

График проведения ярмарок возможностей размещен на интерактивном портале Агентства по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области. Также там можно посмотреть доступные в регионе вакансии.

Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.