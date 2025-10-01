Ричмонд
+21°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Минтрансе анонсировали внедрение биометрии в авиаперевозках

Соглашение о внедрении биометрии подписали на полях форума «Цифровая транспортация».

Источник: Аргументы и факты

В России при авиаперевозках начнут использовать биометрические данные пассажиров, сообщает Telegram-канал Министерства транспорта РФ.

По информации ведомства, соответствующе соглашение подписали министр транспорта Андрей Никитин, руководитель Минцифры Максут Шадаев, гендиректор Центра биометрических технологий Владислав Поволоцкий и гендиректор «Аэрофлота» Сергей Александровский.

Как отметили в Минтрансе, использование биометрии повысит качество и скорость обслуживания пассажиров. Предполагается, что в будущем биометрическую систему можно будет использовать в качестве альтернативы предъявлению паспорта при регистрации на рейс.

Кроме того, в ведомстве обратили внимание, что каждый пассажир может самостоятельно выбрать, как именно пользоваться транспортными услугами — в традиционном виде или с биометрией.

Ранее сообщалось, что глава РФ Владимир Путин утвердил закон, благодаря которому с 1 июля 2026 года можно будет использовать биометрические данные при дистанционном оформлении сделок с недвижимостью.

Узнать больше по теме
Андрей Никитин: биография, личная жизнь и карьера
Андрей Никитин — российский государственный и политический деятель, который прошел путь от бизнеса до поста министра транспорта. Детали его биографии — в нашем материале.
Читать дальше