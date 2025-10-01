В Минтрансе анонсировали внедрение биометрии в авиаперевозках

В России при авиаперевозках начнут использовать биометрические данные пассажиров, сообщает Telegram-канал Министерства транспорта РФ.
По информации ведомства, соответствующе соглашение подписали министр транспорта Андрей Никитин, руководитель Минцифры Максут Шадаев, гендиректор Центра биометрических технологий Владислав Поволоцкий и гендиректор «Аэрофлота» Сергей Александровский.
Как отметили в Минтрансе, использование биометрии повысит качество и скорость обслуживания пассажиров. Предполагается, что в будущем биометрическую систему можно будет использовать в качестве альтернативы предъявлению паспорта при регистрации на рейс.
Кроме того, в ведомстве обратили внимание, что каждый пассажир может самостоятельно выбрать, как именно пользоваться транспортными услугами — в традиционном виде или с биометрией.
Ранее сообщалось, что глава РФ Владимир Путин утвердил закон, благодаря которому с 1 июля 2026 года можно будет использовать биометрические данные при дистанционном оформлении сделок с недвижимостью.