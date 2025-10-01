В Нальчике состоится гастрономический фестиваль «Яблочный джем»

В пятницу, 3 октября, площадь Абхазии станет кофейным центром Нальчика, где посетители смогут наслаждаться разнообразными видами кофе, а вечер завершится выступлением диджея. В субботу, 4 октября, организаторы предложат попробовать блюда кухонь разных стран и открыть для себя новые вкусы. С 11:00 до 23:00 гости смогут участвовать в мастер-классах известных бренд-шефов и дегустировать блюда от лучших ресторанов города. Главный день фестиваля — 5 октября — будет посвящен яблоку. Все присутствующие смогут попробовать блюда, в которых этот фрукт станет основным ингредиентом.