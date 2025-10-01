В Нальчике состоится гастрономический фестиваль «Яблочный джем»

Гастрономический фестиваль «Яблочный джем» пройдет в Нальчике Кабардино-Балкарии с 3 по 5 октября, сообщили в министерстве курортов и туризма республики. Проведение такого рода мероприятий соответствуем задачам национального проекта «Туризм и гостеприимство».
В пятницу, 3 октября, площадь Абхазии станет кофейным центром Нальчика, где посетители смогут наслаждаться разнообразными видами кофе, а вечер завершится выступлением диджея. В субботу, 4 октября, организаторы предложат попробовать блюда кухонь разных стран и открыть для себя новые вкусы. С 11:00 до 23:00 гости смогут участвовать в мастер-классах известных бренд-шефов и дегустировать блюда от лучших ресторанов города. Главный день фестиваля — 5 октября — будет посвящен яблоку. Все присутствующие смогут попробовать блюда, в которых этот фрукт станет основным ингредиентом.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.