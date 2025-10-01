Кочанова: сенаторы Беларуси и России уже приступили к подготовке очередного Форума регионов

1 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сенаторы Беларуси и России уже приступили к подготовке XIII Форума регионов, который пройдет в 2026 году в Минске и Минской области, сообщила председатель Совета Республики Наталья Кочанова на встрече с заместителем председателя Совета Федерации РФ Юрием Воробьевым, передает корреспондент БЕЛТА.
Во время сегодняшней встречи в Совете Республики особый акцент был сделан на предстоящем XIII Форуме регионов. «Мы уже работаем по всем направлениям для дальнейшего подписания соглашений и контрактов, которые будут заключаться в рамках проведения этого важного мероприятия», — сказала Наталья Кочанова.
Спикер сообщила, что сенаторы отслеживают реализацию тех договоренностей, которые были достигнуты в ходе предыдущего Форума регионов. Это необходимо прежде всего, чтобы прирастать экономически и укреплять взаимовыгодное сотрудничество.
«Создание совместных предприятий, совместные наработки в машиностроении. Конечно, это замечательно. Наши страны работают вместе в кооперации. Укрепляя экономику, мы укрепляем в целом наше Союзное государство», — отметила Наталья Кочанова.
Спикер Совета Республики обратила внимание, что Беларусь и Россия сегодня сотрудничают по всем направлениям, в том числе в международных организациях.
«Мы признательны нашим коллегам-сенаторам за поддержку Беларуси на всех международных площадках. Ровно так, как и мы поддерживаем вас. Это очень важно в нынешнее непростое время, когда международные отношения нестабильны, — сказала спикер. — Сегодня Беларусь является полноправным членом Шанхайской организации сотрудничества, в качестве партнера — в БРИКС. Это говорит о том, что страны, которые сегодня мыслят в одном направлении, объединяются. Поэтому наше сотрудничество в рамках Союзного государства очень важно. В таких структурах мы взаимодействуем четко».
Наталья Кочанова подчеркнула, что плодотворное сотрудничество — результат тесного взаимодействия лидеров двух стран.
«Наш Президент всегда подчеркивает, оглядываясь назад, что мы сделали абсолютно правильный выбор. Выбор в пользу сотрудничества с Российской Федерацией. И это спасло наши страны от экономической катастрофы, которая могла бы быть, — отметила председатель Совета Республики. — Сегодня положительные тенденции сохраняются. Это говорит о том, что мы на правильном пути и никакие санкции нам не угроза».
После встречи в комментарии журналистам Юрий Воробьев отметил, что такие встречи накануне заседания межпарламентской комиссии Беларуси и России стали традиционными. Стороны контролируют ход выполнения поручений, реализации соглашений, которые заключаются в ходе Форума регионов, и делают все возможное, чтобы они реально выполнялись.
В Совете Республики сегодня состоялся очень подробный, конкретный, полезный для двух сторон разговор. «Конечно, очень важно, чтобы наши отношения — не только межпарламентские, но и человеческие — между Россией и Беларусью — сохранялись. Во многом это, конечно, зависит от нас, парламентариев. Поэтому не только форумы, не только заседания комиссии, но и различные другие мероприятия мы планируем проводить, особенно молодежные, в рамках нашей межпарламентской деятельности», — сказал Юрий Воробьев.
Зампредседателя Совета Федерации проинформировал, что начиная с 2026 года Форумы регионов планируется проводить один раз в два года. Это связано с появлением еще одного форума — патриотического, который будет проходить накануне 9 Мая. Однако председатели Совета Республики и Совета Федерации будут встречаться между форумами по определенным темам, и такие темы сегодня обсуждались.
По его словам, парламентские встречи позволяют не только отрегулировать законодательство, но и обеспечить реализацию новых интересных проектов, которые оговариваются и в дальнейшем реализуются.
Ранее председатель Совета Республики посетила международную выставку «ИННОПРОМ. Беларусь», и в том числе павильон российских производителей. -0-Фото Сергея Шелега и Николая Петрова.