Кочанова: сенаторы Беларуси и России уже приступили к подготовке очередного Форума регионов

«Мы признательны нашим коллегам-сенаторам за поддержку Беларуси на всех международных площадках. Ровно так, как и мы поддерживаем вас. Это очень важно в нынешнее непростое время, когда международные отношения нестабильны, — сказала спикер. — Сегодня Беларусь является полноправным членом Шанхайской организации сотрудничества, в качестве партнера — в БРИКС. Это говорит о том, что страны, которые сегодня мыслят в одном направлении, объединяются. Поэтому наше сотрудничество в рамках Союзного государства очень важно. В таких структурах мы взаимодействуем четко».