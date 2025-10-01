Ричмонд
Слуцкая высказалась о возвращении Валиевой в фигурное катание

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Ирина Слуцкая в среду, 1 октября, назвала «классной» новость о возвращении Камилы Валиевой в профессиональный спорт. Она выразила уверенность, что ее коллега по дисциплине «сможет побеждать».

— Если действительно все получится, будет очень здорово, потому что она яркая и красивая, — передает слова Слуцкой «Чемпионат».

Сама Валиева намерена уйти от тренера Этери Тутберидзе и возобновить спортивную карьеру в академии олимпийской чемпионки Татьяны Навки. Заслуженный тренер Татьяна Тарасова заявила, что это решение выглядит неожиданным, ведь обычно спортсмены остаются у Тутберидзе, чтобы добиваться максимальных результатов.

Депутат Государственной думы, трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина тоже прокомментировала возвращение фигуристки в спорт. Среди прочего она высказалась о физических данных спортсменки и о включении ее в пул допинг‑тестирования Международного союза конькобежцев.

При этом в мае этого года парламентарий также заявила, что Валиева не является спортсменкой, и назвала ее «участницей различных шоу и зрелищ».