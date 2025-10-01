В Петербурге со сбившего женщину курьера на самокате взыскали 1,6 млн рублей

В Санкт-Петербурге суд взыскал 1,6 млн рублей с работавшего курьером мужчины, сбившего местную жительницу во время управления самокатом. Об этом сообщает глава объединенной пресс-службы судов Петербурга Дарья Лебедева.
«Суд иск удовлетворил частично и взыскал с Антона убытки в размере 679 370 рублей и моральный вред в 900 000 рублей. Еще Антон заплатит госпошлину в 21 587 рублей», — написала она в личном Telegram-канале.
Отмечается, что суд удовлетворил первый иск к компании, которой принадлежал самокат под управлением доставщика. В результате инцидента женщина получила травмы и была вынуждена перемещаться при помощи инвалидного кресла.
