Депутат просит Шамана не лезть в политику

Депутат Госдумы Виталий Милонов резко раскритиковал музыканта SHAMAN (Ярослава Дронова) за попытки войти в политику. Он назвал дарение партии «Мы» возлюбленной Шамана Екатерине Мизулиной нарушением конституционного строя.

Депутат Милонов призвал Шамана не лезть в политику и заняться музыкой.

Депутат Госдумы Виталий Милонов резко раскритиковал музыканта SHAMAN (Ярослава Дронова) за попытки войти в политику. Он назвал дарение партии «Мы» возлюбленной Шамана Екатерине Мизулиной нарушением конституционного строя.

«Дронов, если кто забыл, он музыкант! Вот пусть и занимается музыкой, пением и так далее, ему в политике нечего делать. Более того, я считаю абсолютно неправильным, когда он дарит Мизулиной политическую партию. Это нарушение конституционного строя», — заявил Милонов в комментарии Общественной службе новостей.

Парламентарий предложил законодательно запретить звездам шоу-бизнеса занимать посты в госструктурах без профильного образования. По его мнению, артисты не обладают необходимой компетенцией для работы в политике.

Милонов подчеркнул, что ни один артист не может становиться депутатом, если он некомпетентен в вопросах внутренней и внешней политики, дипломатии, юриспруденции и так далее. Также депутат призвав оставить политику профессионалам.

Ранее Ярослав Дронов (SHAMAN) объявил о создании партии «Мы» и подарил ее своей возлюбленной Екатерине Мизулиной, что совпало с его участием в международном конкурсе «Интервидение» в сентябре 2025 года. Мизулина, возглавляющая Лигу безопасного интернета, получила партию в качестве необычного подарка ко дню рождения, а сам артист ранее не заявлял о политических амбициях.

