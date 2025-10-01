Депутат просит Шамана не лезть в политику

«Дронов, если кто забыл, он музыкант! Вот пусть и занимается музыкой, пением и так далее, ему в политике нечего делать. Более того, я считаю абсолютно неправильным, когда он дарит Мизулиной политическую партию. Это нарушение конституционного строя», — заявил Милонов в комментарии Общественной службе новостей.