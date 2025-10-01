В Чапаевске Самарской области школьники освоили азы первой помощи

Мастер-класс по основам оказания первой доврачебной помощи провели для учеников школы № 1 имени Героя Советского Союза З. А. Космодемьянской городского округа Чапаевск по нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в администрации городского округа.
Мероприятие было организовано сотрудниками Центра общественного здоровья и отделения Российского Красного Креста (РКК). Школьники изучили основы проведения сердечно-легочной реанимации, отработали на манекенах технику искусственного дыхания, а также узнали, как правильно действовать в стрессовой ситуации и преодолевать психологический барьер при виде пострадавшего.
«“Первая помощь” — один из флагманских проектов Движения первых. Наша общая задача — дать молодежи не только теоретические знания, но и практическую уверенность. Важно, чтобы в решающий момент ребенок не растерялся и смог применить эти навыки для спасения жизни», — рассказала председатель Самарского отделения РКК Ольга Лукашевич.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.