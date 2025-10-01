Исторический минимум: в России отметили уровень безработицы

Согласно материалам Росстата, общее количество официально зарегистрированных безработных в августе составило 1 миллион 592 тысячи человек. Это на 58 тысяч меньше, чем месяцем ранее. Ведомство напоминает, что с марта по апрель уровень безработицы держался на отметке 2,3%, а в январе-феврале — 2,4%. С октября по декабрь прошлого года показатель также оставался на уровне 2,3%. За аналогичный период с июня по сентябрь 2024 года безработица составляла 2,4%.