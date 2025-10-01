Исторический минимум: в России отметили уровень безработицы

В России зафиксирован рекорд по низкой безработице.
Уровень безработицы в России в августе 2025 года опустился до 2,1%, что стало новым историческим минимумом за весь период наблюдений с 1991 года. Такие данные опубликовал Росстат. Предыдущий рекорд в 2,2% фиксировался в мае, июне и июле этого же года.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕСамый низкий уровень безработицы среди стран G20 оказался в России.
«В августе безработица в России достигла 2,1%, что является самым низким показателем за всю историю наблюдений», — следует из отчета Росстата, передает РБК. По данным ведомства, снижение уровня безработицы связано с устойчивым ростом занятости населения.
Согласно материалам Росстата, общее количество официально зарегистрированных безработных в августе составило 1 миллион 592 тысячи человек. Это на 58 тысяч меньше, чем месяцем ранее. Ведомство напоминает, что с марта по апрель уровень безработицы держался на отметке 2,3%, а в январе-феврале — 2,4%. С октября по декабрь прошлого года показатель также оставался на уровне 2,3%. За аналогичный период с июня по сентябрь 2024 года безработица составляла 2,4%.
Ранее сообщалось, что по итогам второго квартала 2025 года уровень безработицы в России был самым низким среди стран G20, составив 2,2%. Для сравнения, в Японии этот показатель достиг 2,5%, в Южной Корее — 2,6%, а в Мексике — 2,7%. Наибольшее снижение безработицы отмечалось в северных регионах России, однако в ряде субъектов Северного Кавказа сохранялись высокие значения.