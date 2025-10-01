В Татарстане появилась «Колония сурков»

Государственный природный заказник биологического регионального значения «Колония сурков» создан в Азнакаевском районе Татарстана, сообщили в государственном комитете республики по биологическим ресурсам. Работа по сохранению популяций фауны в России ведется по нацпроекту «Экологическое благополучие».
Особо охраняемая природная территория регионального значения занимает площадь в 563,6 гектара. Там будут жить около семи тысяч сурков. Она создана для сохранения исторических колоний грызунов и природного ландшафта, а также растений и животных, которые занесены в Красную книгу Республики Татарстан. На данной территории запрещается любительская и спортивная охота на сурков. Напоминаем, что за нарушение режима особо охраняемых природных территорий законодательством Российской Федерации устанавливается административная и уголовная ответственность.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.