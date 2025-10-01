В Татарстане появилась «Колония сурков»

Особо охраняемая природная территория регионального значения занимает площадь в 563,6 гектара. Там будут жить около семи тысяч сурков. Она создана для сохранения исторических колоний грызунов и природного ландшафта, а также растений и животных, которые занесены в Красную книгу Республики Татарстан. На данной территории запрещается любительская и спортивная охота на сурков. Напоминаем, что за нарушение режима особо охраняемых природных территорий законодательством Российской Федерации устанавливается административная и уголовная ответственность.