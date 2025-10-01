Садовод Туманов рассказал, как поэтапно подготовить дачу к зиме

Осенью дачники чаще всего рискуют получить штрафы за нарушение правил пожарной безопасности и неправильное обращение с отходами, в том числе растительными остатками. Так, сжигание листвы на участке может повлечь наказание. Какие штрафы могут получить дачники и как избавиться от сухих листьев, не попав под санкции, разбиралась «Вечерняя Москва».