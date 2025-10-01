Садовод Туманов рассказал, как поэтапно подготовить дачу к зиме

Существует ряд шагов, которые стоит предпринять перед завершением дачного сезона, чтобы подготовить дом и участок к зиме. Об этом предупредил председатель Московского союза садоводов Андрей Туманов.
Эксперт подчеркнул, что перед наступлением зимы необходимо слить воду из труб.
— Если воду не сольете, то может разорвать трубы, которые замерзнут, — предупредил Туманов.
Также следует подготовить инструменты и дрова: лопата должна быть на видном месте, а дрова — храниться в сухом помещении. Замки рекомендуется заранее обработать смазкой, чтобы предотвратить замерзание воды внутри них.
По его словам, дача требует внимания даже зимой, поэтому стоит периодически приезжать и устранять небольшие проблемы, передает «Радио 1».
Осенью дачники чаще всего рискуют получить штрафы за нарушение правил пожарной безопасности и неправильное обращение с отходами, в том числе растительными остатками. Так, сжигание листвы на участке может повлечь наказание. Какие штрафы могут получить дачники и как избавиться от сухих листьев, не попав под санкции, разбиралась «Вечерняя Москва».