В селе Максимовка Самарской области в День туризма состоялась экскурсия

Экскурсия по знаковым местам села Максимовка Богатовского района Самарской области состоялась 27 сентября в Международный день туризма, сообщили в администрации муниципального района. Мероприятие провели по национальному проекту «Туризм и гостеприимство».
Село Максимовка было основано в 1878 году на левом берегу реки Самары. Оно во многом сохранило свою дореволюционную планировку. Экскурсия началась с прогулки по лесу вдоль реки. Участники посетили археологические раскопки, которые ведутся уже несколько лет.
Также они осмотрели памятники архитектуры — Молоканский молельный дом и Земскую школу, которые появились благодаря молоканам, узнали, как жило село с населением разных укладов и мировоззрений. Гости также проехались по Максимовке и полюбовались образцами деревянного зодчества.
До революции село было центром кушачного промысла — это производство поясов. В местном сельском Доме культуры участники экскурсии познакомились с историей максимовского кушака и приняли участие в мастер-классе по созданию народной куклы из разноцветных ниток пояса. В заключении гости побывали на крупном зерновом сельскохозяйственном предприятии «Степное». Первый директор хозяйства рассказал о работе и поделился секретами выращивания зерновых культур.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.