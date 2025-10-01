Ричмонд
Двое жителей Ростовской области вырастили более 60 кг наркотиков

Дончане выращивали наркотики, чтобы потом ими торговать.

Источник: Комсомольская правда

Двое мужчин в Ростовской области выращивали наркотики, масса которых превысила 60 килограммов. Их они сушили на чердаке частного дома. Об этом сообщили в пресс-службе главка донской полиции.

В ходе обыска по месту проживания 25-летнего и 51-летнего мужчин в Октябрьском районе области правоохранители изъяли крупную партию марихуаны, что впоследствии подтвердила экспертиза. По данным полиции, мужчины культивировали растения на территории района, а затем в одном из частных домов готовили наркотик к сбыту.

Оба задержанных полностью признали свою вину. В отношении них возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 228.1 УК России. Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей.

