Двое жителей Ростовской области вырастили более 60 кг наркотиков

В ходе обыска по месту проживания 25-летнего и 51-летнего мужчин в Октябрьском районе области правоохранители изъяли крупную партию марихуаны, что впоследствии подтвердила экспертиза. По данным полиции, мужчины культивировали растения на территории района, а затем в одном из частных домов готовили наркотик к сбыту.