18-летнему вратарю «Кайрата» Калмурзе подарили машину после игры с «Реалом»

Казахстанский предприниматель, владелец бренда мужских костюмов Shoqan Улугбек Шарипов, входящий в список Forbes до 30 лет, подарил 18-летнему вратарю «Кайрата» Шерхану Калмурзе автомобиль китайской марки Exeed.
Подарок голкиперу он вручил после завершения матча «Кайрата» с мадридским «Реалом» во 2-м туре общего этапа Лиги чемпионов, который завершился со счетом 0:5 в пользу испанской команды, сообщается в соцсетях Шарипова.
«Ты большой молодец, подарил нам много эмоций. Главное — не останавливайся», — сказал предприниматель.
Калмурза является третьим голкипером «Кайрата», однако из-за травм основных вратарей он уже провел два матча в Лиге чемпионов этого сезона.
Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров подарил пятилетнему Рахиму Куриеву, отжавшемуся более четырех тысяч раз за 2 часа 26 минут, белый Mercedes. Он сообщил, что автомобиль мальчику передала президент благотворительного фонда имени Ахмата-Хаджи Кадырова Аймани Кадырова.