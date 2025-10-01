На дороге Нарьян-Мар — Искателей в Ненецком АО установят теплые павильоны

Павильоны построят на остановках «микрорайон Лесозавод», «улица Калмыкова» по обеим сторонам и «поселок Факел». Каждое сооружение будет оснащено теплым и холодным тамбурами, в которых будут установлены скамейки и стеклопакеты. Внутри будут работать кондиционеры, тепловые завесы и системы видеонаблюдения.