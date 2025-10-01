Ричмонд
На дороге Нарьян-Мар — Искателей в Ненецком АО установят теплые павильоны

Внутри будут работать кондиционеры, тепловые завесы и системы видеонаблюдения.

Теплые автобусные павильоны появятся на автомобильной дороге Нарьян-Мар — Искателей Ненецкого автономного округа до конца ноября по национальному проекту «Инфраструктура для жизни», сообщили в департаменте цифрового развития, связи и массовых коммуникаций региона.

Павильоны построят на остановках «микрорайон Лесозавод», «улица Калмыкова» по обеим сторонам и «поселок Факел». Каждое сооружение будет оснащено теплым и холодным тамбурами, в которых будут установлены скамейки и стеклопакеты. Внутри будут работать кондиционеры, тепловые завесы и системы видеонаблюдения.

«На сегодняшний день продолжаются работы по изготовлению теплых остановочных павильонов на заводе-изготовителе и планируется их доставка в регион. Завершить работы по установке планируется в ноябре 2025 года», — рассказали в департаменте строительства, ЖКХ, энергетики и транспорта Ненецкого АО.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.