Юра Борисов чуть не разбил реквизит за 1,5 миллиона рублей на съемках в Петербурге

Российский актер Юра Борисов рассказал, что во время съемок сериала «Хроники русской революции» он в процессе танца с актрисой Ольгой Лерман чуть не задел антикварный стол с «какими-то графинчиками и бокалами».
В 16-серийном проекта Лерман исполнила роль легендарной балерины Матильды Кшесинской. В свою очередь Борисов сыграл одного из главных героев проекта — Михаила Прохорова, очарованного талантом артистки.
— Во время съемок сцены танца с Матильдой Кшесинской мы с Олей (Лерман — прим. «ВМ») так кружились, кружились, а затем, выкручиваясь из этого танца, я случайно задел столик с какими-то графинчиками и бокалами. Дубль закончился, поворачиваюсь и вижу белые лица реквизиторов: «ты сейчас чуть на полтора миллиона тут все не уронил»! — сказал актер.
Съемки сцены, о которой рассказал Борисов, проходили в исторических интерьерах особняка балерины в Санкт-Петербурге, передает Газета.Ru.
