В Оренбургской области появятся детские культурно-просветительские центры

На базе Дома культуры «Меридиан» Тоцкого района будет создан центр, ориентированный на культурно-творческое развитие детей, патриотическое воспитание и популяризацию традиционных российских духовно-нравственных и национально-культурных ценностей. Уточним, такие центры станут пространствами для творческого и интеллектуального развития детей и подростков от 0 до 18 лет, а также для вовлечения родителей в культурную жизнь.