В Оренбургской области появятся детские культурно-просветительские центры

Детские культурно-просветительские центры создадут в Оренбургской области в следующем году по национальному проекту «Семья». Они появятся на базе библиотеки и музея, сообщили в министерстве культуры региона.
Гайский историко-краеведческий музей откроет на своей базе центр «Хроники советского детства». Здесь с помощью музейных предметов, исторических экскурсий, спектаклей, квестов, кинопоказов и других форм культурной деятельности дети и подростки будут знакомиться с прошлым страны.
На базе Дома культуры «Меридиан» Тоцкого района будет создан центр, ориентированный на культурно-творческое развитие детей, патриотическое воспитание и популяризацию традиционных российских духовно-нравственных и национально-культурных ценностей. Уточним, такие центры станут пространствами для творческого и интеллектуального развития детей и подростков от 0 до 18 лет, а также для вовлечения родителей в культурную жизнь.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.