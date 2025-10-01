В Удмуртии отремонтировали участок региональной трассы Пытцам — Удугучин

Участок региональной трассы Пытцам — Удугучин в Увинском районе Удмуртии отремонтировали по национальному проекту «Инфраструктура для жизни», сообщили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства республики.
Протяженность участка составила 8 км. В ходе ремонта на дороге сняли старое покрытие, затем уложили два слоя асфальтобетона, а также отсыпали и укрепили обочины. Помимо этого, обустроили съезды на прилегающие территории и нанесли разметку.
«В этом году в ремонт взяли еще один из наиболее разбитых участков — от деревни Пачегурт до деревни Старый Чумой. В районе деревень Малые Сюрзи и Малые Пеки с учетом требований доступной среды мы обустроили тротуары, которые ведут к остановкам общественного транспорта. Здесь же оборудовали пешеходный переход. Установили все необходимые дорожные знаки», — рассказал начальник отдела ремонта и содержания регионального Управтодора Степан Духтанов.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.