В Удмуртии отремонтировали участок региональной трассы Пытцам — Удугучин

«В этом году в ремонт взяли еще один из наиболее разбитых участков — от деревни Пачегурт до деревни Старый Чумой. В районе деревень Малые Сюрзи и Малые Пеки с учетом требований доступной среды мы обустроили тротуары, которые ведут к остановкам общественного транспорта. Здесь же оборудовали пешеходный переход. Установили все необходимые дорожные знаки», — рассказал начальник отдела ремонта и содержания регионального Управтодора Степан Духтанов.