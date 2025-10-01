Сенат США не принял проект о финансировании правительства для отмены шатдауна

Сенат Соединенных Штатов в очередной раз не смог принять законопроект о финансировании американского правительства, предложенный Республиканской партией. Об этом следует из трансляции заседания Сената, которую вел телеканал C-SPAN.
Отмечается, что его утверждение могло бы прекратить шатдаун, в настоящий момент действующий в стране. При этом часть американских госслужащих будет отправлена в неоплачиваемый отпуск, а критически важные службы США продолжат работать без зарплаты.
Ситуация также может сказаться на долларе, усилив давление на него.
Ранее KP.RU сообщал, что федеральное правительство США официально приостановило работу с 1 октября 2025 года. Американский Конгресс не смог утвердить бюджет на новый финансовый год, что привело к неизбежному шатдауну в деятельности госучреждений.