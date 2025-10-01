Новак оценил ситуацию с бензином в регионах России на фоне ограничений его продажи

Нынешняя ситуация с бензином в России находится под полным контролем. Сейчас баланс спроса и предложения в стране обеспечен. Об этом в среду, 1 октября, заявил вице-премьер Александр Новак.
По словам представителя правительства, специалисты Министерства энергетики взаимодействуют с регионами, чтобы в случае необходимости принимать оперативные решения.
— Наблюдаются отдельные проблемы обеспечения по отдельным регионам, и в ручном режиме Министерство энергетики вместе с регионами решает эти вопросы, — передает слова Новака ТАСС.
Вместе с тем президент Независимого топливного союза Павел Баженов сказал, что сообщения о нехватке бензина в некоторых регионах поступают уже больше месяца. Из-за этого ряд сетей АЗС был вынужден ввести ограничения на отпуск горючего в 10−20 литров на клиента.
Позже Министерство энергетики и Федеральная антимонопольная служба направили владельцам АЗС письма с требованием обосновать рост цен на топливо.
Кабмин продлит полный запрет экспорта бензина до конца текущего года для всех участников рынка. Также в России планируют ввести запрет для непроизводителей дизельного топлива.