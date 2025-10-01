Ричмонд
Росстат: в августе зафиксирован исторически низкий уровень безработицы в 2,1%

Уровень безработицы в России снизился на 0,1% за месяц.

Источник: Комсомольская правда

В августе 2025 года уровень безработицы в России снизился до 2,1%, тогда как в июле он составлял 2,2%, сообщили в Росстате.

По данным ведомства, в августе 1,6 миллиона человек старше 15 лет считались безработными, согласно стандартам Международной организации труда.

Из общего числа безработных миллион человек проживает в городах, а 600 тысяч — в сельской местности. При этом безработица среди сельских жителей (3,1%) значительно превышает аналогичный показатель в городах (1,8%).

Средний возраст безработных в июне 2025 года составил 36,8 года. Среди них 24% — молодежь до 25 лет, 19,9% — люди старше 50 лет, а 32,5% — те, кто еще не имеет опыта работы.

Президент России Владимир Путин на встрече с лидерами думских фракций 18 сентября подчеркнул, что уровень безработицы в стране остается на исторически низком уровне — чуть выше 2%. Он отметил, что это создает дефицит кадров для предприятий и компаний, которые остро нуждаются в сотрудниках.