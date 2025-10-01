Уровень безработицы в РФ упал до исторического минимума в 2,1%

Как отмечает Росстат, в августе уровень безработицы женщин превысил показатель у мужчин — 2,2 и 2% соответственно. При этом наименьший уровень безработицы зафиксирован в Москве (0,8%), Калужской области и ЯНАО (0,9%), а наибольший — в Ингушетии (25,2%) и Дагестане (10,3%).