Уровень безработицы в РФ упал до исторического минимума в 2,1%

Наименьший уровень безработицы зафиксирован в Москве (0,8%), Калужской области и ЯНАО (0,9%).

Источник: Аргументы и факты

Уровень безработицы в России в августе упал до исторического минимума в 2,1%, свидетельствуют данные Росстата.

«Уровень безработицы населения в возрасте 15 лет и старше в августе 2025 года составил 2,1% (без исключения сезонного фактора)», — следует из доклада статистического ведомства.

Как отмечает Росстат, в августе уровень безработицы женщин превысил показатель у мужчин — 2,2 и 2% соответственно. При этом наименьший уровень безработицы зафиксирован в Москве (0,8%), Калужской области и ЯНАО (0,9%), а наибольший — в Ингушетии (25,2%) и Дагестане (10,3%).

Напомним, ранее стало известно, что на российском рынке труда сохраняется острый дефицит кадров, при этом количество вакансий превышает число безработных.