В Тюмени открылся «Фермерский островок»

Уточним, разместить свои товары на полках «Фермерского островка» может любой производитель продуктов питания из Тюменской области. Все, кто заинтересован, могут обращаться к оператору проекта — «Тюменские аэрозоли». Представители организации проконсультируют и предложат удобные условия кооперации. Обращаться можно по номеру: +7 905 858−56−82, Андрей Рычков.