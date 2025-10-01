В Тюмени открылся «Фермерский островок»

Отдел, где представлены товары от тюменских фермеров и небольших производств, открылся в Тюмени по национальному проекту «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в региональном агентстве инноваций.
«Фермерский островок» находится в магазине «Пятерочка» на улице Осипенко, 79. В ассортименте: чаи, орехи, конфеты, ягоды, сыры, мясные деликатесы, выпечка, растительные масла и многое другое. Площадка позволит покупателям оценить свежесть и качество местных продуктов. Товары продаются по той стоимости, которую определил производитель.
Уточним, разместить свои товары на полках «Фермерского островка» может любой производитель продуктов питания из Тюменской области. Все, кто заинтересован, могут обращаться к оператору проекта — «Тюменские аэрозоли». Представители организации проконсультируют и предложат удобные условия кооперации. Обращаться можно по номеру: +7 905 858−56−82, Андрей Рычков.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.