«Молдова — разменная монета в играх больших государств». Монтян о возможном евросценарии для страны

1 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Почему в Молдове может повториться сценарий с выборами в Румынии, в проекте «В теме» на YouTube-канале БЕЛТА рассказала юрист и блогер Татьяна Монтян.
Блогер считает, что в Молдове разыгрывается сценарий, похожий на румынский, где результаты выборов аннулировали из-за предполагаемого вмешательства в избирательный процесс. «Мы уже видели этот цирк в Румынии, что сотворили там с результатами выборов — просто плевали на народное волеизъявление. В Румынии все обкатано, посмотрим, чем это закончится в Молдове, — сказала Татьяна Монтян. — Это (Молдова. — Прим. БЕЛТА) та самая мелкая разменная монета, которая может зарешать и запустит такой процесс необратимый!».
Монтян также обратила внимание, что Украина высказывает готовность оказать, при необходимости вторжения в Приднестровье, поддержку войсками. Блогер отметила, что у границ эти резервы есть, причем они обеспечены всей необходимой техникой — тепловизорами, дронами, джипами.
«Их (войск. — Прим. БЕЛТА) в избытке на границе — отлавливать “ухилянтов”. То есть “ухилянты” на самом деле оттягивают на себя серьезное количество ресурсов, которые не появляются на фронте — это джипы, коптеры, тепловизоры и, естественно, огромный личный состав», — подчеркнула Монтян. По ее словам, на границе служат срочники и пойманные дезертиры, которых никто не собирается привлекать к ответственности.
Кроме того, Татьяна Монтян считает, что даже если в Приднестровье кто-то и отправится, то это будут не украинцы, а скорее румыны. «Там румыны давно и плотно точат зубы и под видом молдаван вполне могут вломиться в Приднестровье. Но, с другой стороны, воевать молдаване не рвутся, оно им даром не надо. Все-таки огромное количество опять-таки молдован — пророссийские. И именно этого боится Санду (президент Молдовы. — Прим. БЕЛТА), так что там все очень сложно», — сказала блогер.
В беседе с корреспондентом БЕЛТА она затронула и тему пришедших в воскресенье парламентских выборов в Молдове. Тот факт, что для проживающих в России более 250 тыс. молдаван в Москву привезли всего 10 тыс. бюллетеней, Монтян назвала позором. Из России граждане Молдовы даже ездили специально в Минск, чтобы оставить свой голос на организованных избирательных участках. «Но это не поможет, потому что на зарубежных участках нарисуют любое количество бюллетеней, это и так понятно, и проверять там никто ничего, естественно, просто не сможет. Грядет, как по мне, вариант а-ля Румыния, и ничем хорошим это все не закончится. Я очень боюсь, что это может запустить какой-то дополнительный триггер и приведет к непредсказуемым последствиям», — отметила Татьяна Монтян. -0-