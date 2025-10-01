«Молдова — разменная монета в играх больших государств». Монтян о возможном евросценарии для страны

В беседе с корреспондентом БЕЛТА она затронула и тему пришедших в воскресенье парламентских выборов в Молдове. Тот факт, что для проживающих в России более 250 тыс. молдаван в Москву привезли всего 10 тыс. бюллетеней, Монтян назвала позором. Из России граждане Молдовы даже ездили специально в Минск, чтобы оставить свой голос на организованных избирательных участках. «Но это не поможет, потому что на зарубежных участках нарисуют любое количество бюллетеней, это и так понятно, и проверять там никто ничего, естественно, просто не сможет. Грядет, как по мне, вариант а-ля Румыния, и ничем хорошим это все не закончится. Я очень боюсь, что это может запустить какой-то дополнительный триггер и приведет к непредсказуемым последствиям», — отметила Татьяна Монтян. -0-