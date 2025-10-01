Ростовчане сняли на фото и видео опасный сгон воды из Дона

Специалисты прогнозируют, что до конца суток 1 октября, а также в течение 2−3 октября в устье реки Дон ожидаются низкие уровни воды, которые на участке от Аксая до Азова останутся ниже неблагоприятных отметок. При этом в ближайшие сутки опасных гидрологических явлений на реках области не ожидается.