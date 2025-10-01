Ростовчане сняли на фото и видео опасный сгон воды из Дона

Жители Ростова-на-Дону стали свидетелями необычного и опасного природного явления. Из-за сильного восточного ветра в реке Дон произошел масштабный сгон воды, в результате чего берега сильно обнажились. Напротив донской столицы на месте отмели образовался остров.
Пугающими кадрами последствий стихии ростовчане активно делятся в социальных сетях, публикуя фото и видео оголившегося дна реки.
По данным Ростовского Гидрометцентра, в устье Дона продолжается ветровой сгон воды. В ночь с 30 сентября на 1 октября уровень у Азова приближался к опасной отметке. Утром 1 октября на участке Аксай-Азов уровни воды были ниже неблагоприятных отметок на 90−95 см.
Специалисты прогнозируют, что до конца суток 1 октября, а также в течение 2−3 октября в устье реки Дон ожидаются низкие уровни воды, которые на участке от Аксая до Азова останутся ниже неблагоприятных отметок. При этом в ближайшие сутки опасных гидрологических явлений на реках области не ожидается.
