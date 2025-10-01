Макрон назвал слабостью отказ США от отправки военных на Украину

Президент Франции Эммануэль Макрон назвал слабостью отказ руководства Соединенных Штатов от отправки военнослужащих на Украину. Об этом французский лидер заявил в интервью изданию Frankfurter Allgemeine Zeitung.
«Мы неоднократно говорили Москве, чего мы делать не будем. Это признак слабости», — отметил Макрон.
По словам президента Франции, еще весной 2022 года США заявили, что не намерены отправлять вооруженные силы на Украину. При этом Макрон прибегнул к использованию термина «стратегическая неоднозначность», говоря об американском государстве, и подчеркнул, что Европе стоит уменьшить зависимость от США.
