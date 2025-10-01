Ричмонд
Макрон назвал слабостью отказ США от отправки военных на Украину

Макрон заявил, что Европе необходимо уменьшить зависимость от США.

Источник: Комсомольская правда

Президент Франции Эммануэль Макрон назвал слабостью отказ руководства Соединенных Штатов от отправки военнослужащих на Украину. Об этом французский лидер заявил в интервью изданию Frankfurter Allgemeine Zeitung.

«Мы неоднократно говорили Москве, чего мы делать не будем. Это признак слабости», — отметил Макрон.

По словам президента Франции, еще весной 2022 года США заявили, что не намерены отправлять вооруженные силы на Украину. При этом Макрон прибегнул к использованию термина «стратегическая неоднозначность», говоря об американском государстве, и подчеркнул, что Европе стоит уменьшить зависимость от США.

Ранее KP.RU сообщал о заявлении издания Politico, что Эммануэль Макрон может помешать вступлению Украины в Евросоюз и примкнуть к коалиции несогласных в вопросе присоединения страны к ЕС.

