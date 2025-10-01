Макрон назвал слабостью отказ США от отправки военных на Украину

По словам президента Франции, еще весной 2022 года США заявили, что не намерены отправлять вооруженные силы на Украину. При этом Макрон прибегнул к использованию термина «стратегическая неоднозначность», говоря об американском государстве, и подчеркнул, что Европе стоит уменьшить зависимость от США.