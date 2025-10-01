Американский актер Джошуа Аллен умер в 36 лет вскоре после самоубийства друга

Американский танцор и актер Джошуа Аллен ушел из жизни 30 сентября в возрасте 36 лет. Он является победителем четвертого сезона популярного телешоу So You Think You Can Dance. Об этом сообщил портал TMZ со ссылкой на родственника артиста, который отказался называть причину его смерти.
— Его давний друг по танцевальному сообществу Эммануэль Херд рассказал, что потрясен смертью Аллена и помнит его как «очень честного, настоящего человека», который мог сам рассказать о своих недостатках, — говорится в материале.
При этом второе место в том сезоне программы занял Стивен Босс, друг танцора, который покончил с собой в 2022 году. Еще в 2016 году Аллена обвинили в домашнем насилии. Уже в 2017 году он получил год тюрьмы условно.
Артист снимался в проектах «Шаг вперед 3D», «Американская история ужасов» и «Сообщество». Его творческое наследие охватывает многочисленные музыкальные клипы и рекламные кампании известных брендов.