В Мамадышском районе Татарстана открылся фельдшерско-акушерский пункт

Фельдшерско-акушерский пункт открылся в селе Средние Кирмени Мамадышского района Татарстана по национальному проекту «Продолжительная и активная жизнь». Об этом сообщили в исполнительном комитете Мамадышского муниципального района.
Новый ФАП стал одним из крупнейших в районе, его площадь составляет 82 квадратных метра. Учреждение заменило старое помещение, располагавшееся на втором этаже сельского дома культуры. В здании оборудованы все необходимые помещения: просторный процедурный кабинет, оснащенный кабинет фельдшера, санузел и современные коммуникации. Услугами нового пункта смогут воспользоваться не только жители Средних Кирменей, но и соседней деревни Алан.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.