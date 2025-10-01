Ричмонд
В городе Ясный Оренбургской области 30 жителей получили новые профессии

Обучение проводилось по востребованным на рынке труда специальностям.

Новые профессии при содействии службы занятости получили 30 жителей города Ясный Оренбургской области, сообщили в региональном министерстве труда и занятости населения. Мероприятие соответствует целям нацпроекта «Кадры».

Среди выпускников — представители разных социальных категорий, включая женщину в отпуске по уходу за ребенком и гражданина пенсионного возраста, что демонстрирует доступность программы для всех. Обучение проводилось по востребованным на рынке труда специальностям. Выпускники освоили такие профессии, как специалист по социальной работе и управлению персоналом, контролер технического состояния автотранспорта, а также получили квалификацию в сфере дошкольного и дополнительного образования.

Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.