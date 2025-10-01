В городе Ясный Оренбургской области 30 жителей получили новые профессии

Новые профессии при содействии службы занятости получили 30 жителей города Ясный Оренбургской области, сообщили в региональном министерстве труда и занятости населения. Мероприятие соответствует целям нацпроекта «Кадры».
Среди выпускников — представители разных социальных категорий, включая женщину в отпуске по уходу за ребенком и гражданина пенсионного возраста, что демонстрирует доступность программы для всех. Обучение проводилось по востребованным на рынке труда специальностям. Выпускники освоили такие профессии, как специалист по социальной работе и управлению персоналом, контролер технического состояния автотранспорта, а также получили квалификацию в сфере дошкольного и дополнительного образования.
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.