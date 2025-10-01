В городе Ясный Оренбургской области 30 жителей получили новые профессии

Среди выпускников — представители разных социальных категорий, включая женщину в отпуске по уходу за ребенком и гражданина пенсионного возраста, что демонстрирует доступность программы для всех. Обучение проводилось по востребованным на рынке труда специальностям. Выпускники освоили такие профессии, как специалист по социальной работе и управлению персоналом, контролер технического состояния автотранспорта, а также получили квалификацию в сфере дошкольного и дополнительного образования.