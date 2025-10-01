Ричмонд
Пензенские ученые создали мобильный звуковой ассистент для слабовидящих

Приложение использует камеру смартфона для анализа окружающего пространства.

Ученые Пензенского государственного университета разработали уникальное мобильное приложение, призванное помочь в ориентировании людям с нарушениями зрения. Разработка ведется в соответствии с целями национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в образовательной организации.

Приложение использует камеру смартфона для анализа окружающего пространства. Специальные алгоритмы создают 3D-модель среды и преобразуют визуальную информацию в звуковые сигналы. Близкие объекты передаются высоким тоном, а удаленные — низким, что позволяет пользователю «слышать» пространство и избегать препятствий.

Эта технология помогает слабовидящим ориентироваться без визуального контакта. Для использования приложения достаточно навести камеру на объект, и через несколько секунд оно предоставит звуковое описание обстановки. Пилотное тестирование с участием пожилых людей уже подтвердило удобство интерфейса и точность работы системы. В ближайших планах разработчиков — интеграция технологий искусственного интеллекта для повышения точности, размещение приложения в магазине RuStore и переговоры с местными ИТ-компаниями о дальнейшем развитии проекта.

Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь»  — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.