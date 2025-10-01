Пензенские ученые создали мобильный звуковой ассистент для слабовидящих

Эта технология помогает слабовидящим ориентироваться без визуального контакта. Для использования приложения достаточно навести камеру на объект, и через несколько секунд оно предоставит звуковое описание обстановки. Пилотное тестирование с участием пожилых людей уже подтвердило удобство интерфейса и точность работы системы. В ближайших планах разработчиков — интеграция технологий искусственного интеллекта для повышения точности, размещение приложения в магазине RuStore и переговоры с местными ИТ-компаниями о дальнейшем развитии проекта.