В Златоусте Челябинской области открылась модельная библиотека

Библиотека № 22 в Златоусте Челябинской области стала победителем Всероссийского отбора на создание модельных учреждений культуры по национальному проекту «Семья» в 2025 году. Учреждение открыли после модернизации, сообщили в администрации Златоустского городского округа.
Теперь она называется «Библиотека историй». На открытии для гостей была проведена экскурсия по обновленному пространству. В учреждении предусмотрены мeста для чтения и работы, площадки для мастер-классов и событийныe зоны для проведения мероприятий. Важным элементом стали современные цифровые сервисы, значительно облегчающие процесс поиска необходимой информации.
Книжный фонд пополнился классикой русской литературы и новинками художественной прозы и научно-популярной литературы. Особое внимание уделено созданию условий для посещения библиотеки маломобильными гражданами.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.