Власти России борются с дефицитом топлива в регионах: как оценивают ситуацию

Неделей ранее, с 15 по 21 сентября, также наблюдался рост цен. Тогда бензин подорожал на 0,62% (до 63,28 рубля за литр), а дизель — на 0,45% (до 72,2 рубля за литр). Среди марок бензина больше всего выросла цена на Аи-92 — на 0,9%, до 60,61 рубля за литр. Стоимость Аи-95 увеличилась на 0,7%, до 65,9 рубля, а Аи-98 — на 0,21%, до 85,51 рубля. Для сравнения, общая инфляция в стране за тот же период составила 0,13%.