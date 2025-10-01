Власти России борются с дефицитом топлива в регионах: как оценивают ситуацию

В России ситуация с обеспечением топливом находится под контролем, сообщил вице-премьер Александр Новак. Он отметил, что поводов для беспокойства нет, так как Министерство энергетики оперативно решает возникающие вопросы совместно с регионами. Об этом политик рассказал на полях заседания международного клуба «Валдай».
По словам Новака, в стране сохраняется баланс между спросом и предложением на топливо. В некоторых регионах возникают локальные сложности с поставками, но они оперативно устраняются в ручном режиме. Министерство энергетики поддерживает постоянный контакт с региональными властями, чтобы обеспечить стабильные поставки нефтепродуктов.
Стоит отметить, что Федеральная антимонопольная служба (ФАС) усилила контроль за топливным рынком. Как сообщают участники рынка, владельцы автозаправочных станций начали получать официальные запросы от ведомства. Территориальные управления ФАС и Министерства энергетики запрашивают у компаний данные о запасах нефтепродуктов и причинах роста цен на топливо.
Представитель ФАС пояснил, что такие запросы — часть планового мониторинга рынка нефтепродуктов. Ведомство следит за соблюдением законодательства, и по итогам анализа полученных данных может выдавать предупреждения владельцам заправок. Такие меры уже применялись, например, в Тверской и Тюменской областях.
По данным Росстата, с 22 по 29 сентября 2025 года в России выросли розничные цены на бензин и дизельное топливо. Средняя цена бензина поднялась на 0,79% и составила 63,78 рубля за литр, что на 50 копеек больше, чем неделей ранее. Дизельное топливо подорожало на 0,6%, достигнув 72,63 рубля за литр, что на 43 копейки выше предыдущих значений.
Неделей ранее, с 15 по 21 сентября, также наблюдался рост цен. Тогда бензин подорожал на 0,62% (до 63,28 рубля за литр), а дизель — на 0,45% (до 72,2 рубля за литр). Среди марок бензина больше всего выросла цена на Аи-92 — на 0,9%, до 60,61 рубля за литр. Стоимость Аи-95 увеличилась на 0,7%, до 65,9 рубля, а Аи-98 — на 0,21%, до 85,51 рубля. Для сравнения, общая инфляция в стране за тот же период составила 0,13%.
Рост цен на топливо зафиксировали в 77 регионах России. Самое заметное подорожание произошло в Севастополе, где цены выросли на 5,6%, и в Крыму — на 4,9%. В Москве и Санкт-Петербурге стоимость бензина увеличилась незначительно — на 0,3%.