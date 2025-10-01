Томские ученые разработали экологичный материал для 3D-печати многоэтажек

Особенностью нового материала стало использование промышленных отходов. Почти 10% состава смеси занимают зола с угольных электростанций и мраморная крошка, что делает технологию не только прочной, но и экологичной. Добавление этих компонентов придает конструкции необходимую жесткость. По характеристикам прочности напечатанные стены не уступают традиционному бетону, а по экологичности даже превосходят его.