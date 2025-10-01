Томские ученые разработали экологичный материал для 3D-печати многоэтажек

Специалисты Томского государственного архитектурно-строительного университета (ТГАСУ) представили инновационную смесь для строительной 3D-печати, позволяющую возводить здания высотой до 20 метров. Разработка ведется в рамках программы «Приоритет 2030» национального проекта «Молодежь и дети», сообщили в отделе по внешним коммуникациям и аналитике ТГАСУ.
Особенностью нового материала стало использование промышленных отходов. Почти 10% состава смеси занимают зола с угольных электростанций и мраморная крошка, что делает технологию не только прочной, но и экологичной. Добавление этих компонентов придает конструкции необходимую жесткость. По характеристикам прочности напечатанные стены не уступают традиционному бетону, а по экологичности даже превосходят его.
Технология демонстрирует значительные преимущества: возведение 100 квадратных метров занимает около 100 часов. Она позволяет сразу создавать сложные архитектурные элементы — лестницы или ниши под сантехнику, что исключает необходимость дополнительной отделки. Процесс печати целого дома требует всего двух операторов, что особенно ценно для работы в сложных условиях.
Первый дом с использованием этой технологии уже начали возводить. В планах университета — испытание других составов для 3D-печати и продолжение строительства объектов с помощью отработанных смесей.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.