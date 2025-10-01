Ученый из Белгорода создал способ производства экологичных удобрений

Аспирант БГТУ им. В. Г. Шухова Илья Бомба разработал инновационную технологию получения ценных гуминовых удобрений из органических отходов, сообщили в правительстве Белгородской области. Разработка победила в конкурсе «Студенческий стартап», реализуемого в ходе национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».
Новая методика решает две ключевые проблемы одновременно: утилизирует побочные продукты, которые раньше отправлялись на полигоны, и производит из них доступные и эффективные удобрения. Это позволяет сохранить окружающую среду и сократить зависимость аграрного сектора от дорогостоящих удобрений природного происхождения. Полученный продукт отличается низкой себестоимостью и высоким качеством, что делает его привлекательным решением для сельского хозяйства и перерабатывающих отраслей. Проект был поддержан грантом в размере одного миллиона рублей.
Дальнейшее развитие проекта включает проведение полевых испытаний, создание демонстрационного оборудования и выход на массовый рынок. Технология предназначена для сельхозпроизводителей, предприятий по переработке отходов и компаний, работающих в сфере экологичного земледелия.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.