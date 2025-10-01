Ученый из Белгорода создал способ производства экологичных удобрений

Новая методика решает две ключевые проблемы одновременно: утилизирует побочные продукты, которые раньше отправлялись на полигоны, и производит из них доступные и эффективные удобрения. Это позволяет сохранить окружающую среду и сократить зависимость аграрного сектора от дорогостоящих удобрений природного происхождения. Полученный продукт отличается низкой себестоимостью и высоким качеством, что делает его привлекательным решением для сельского хозяйства и перерабатывающих отраслей. Проект был поддержан грантом в размере одного миллиона рублей.