«Салават Юлаев» одержал победу над «Сибирью» со счетом 5:2

Уфимский «Салават Юлаев» в домашней игре регулярного чемпионата КХЛ одолел новосибирскую «Сибирь» со счетом 5:2. К слову, для «юлаевцев» эта игра стала номер 1200 в рамках Континентальной хоккейной лиги.
Счет в матче на «Уфа-Арене» открыли гости: на 14-й минуте первого периода шайбу в ворота Александра Самонова забросил Владимир Ткачев. Но на первый перерыв команды ушли при равном счете — на 19-й минуте в составе «Салавата» отличился Джек Родуолд.
Во втором периоде подопечные Виктора Козлова смогли не просто выйти вперед, но сделали серьезную заявку на победу в матче. За двадцатиминутку «юлаевцы» забросили в ворота гостей четыре безответные шайбы. Дважды отличился Александр Хохлачев, по одному голу на счету у Артема Горшкова и Никиты Зоркина.
В самой концовке третьего периода хоккеисты «Сибири» смогли забросить вторую шайбу — отличился Тимур Ахияров. Но на большее гостей не хватило. Итог — 5:2 в пользу «Салавата Юлаева». На данный момент это лишь вторая победа уфимских хоккеистов в регулярном чемпионате КХЛ сезона 2025/2026 за 9 матчей.
