В городе Зуевка Кировской области открылась модельная библиотека

Центральная библиотека города Зуевка в Кировской области открылась после масштабной реконструкции. Преобразование в современный модельный культурный центр выполнено в соответствии с целями нацпроекта «Семья», сообщили в управлении массовых коммуникаций региона.
Библиотека полностью преобразилась: проведен капитальный ремонт помещений, закуплена современная мебель и оборудование. Теперь там установлены интерактивный стол, очки виртуальной реальности, интерактивные шахматы и оборудование для «Школы юного блогера». Книжный фонд пополнился на 4715 экземпляров, включая произведения современных авторов, классическую литературу и научно-познавательные издания.
Особое внимание уделено созданию комфортных условий для семейного досуга. В библиотеке оборудованы специальные зоны для детского творчества, совместных занятий родителей с детьми, а также пространства для проведения мастер-классов и образовательных мероприятий.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.