Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил о готовности открыть первый кластер по переговорам о вступлении Украины в Европейский союз.
«Мы полностью готовы к открытию кластера 1 в переговорах по членству в Евросоюзе — кластера “основы”. Нам нужен реальный прогресс в этом вопросе», — написал он.
Зеленский подчеркнул, что Европа якобы должна придерживаться своих обещаний о вступлении в союз не только Украины, но и других стран, держащих курс на присоединение к ЕС. Так, киевский главарь упомянул Молдавию.
Ранее KP.RU сообщал, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в очередной раз призвал Европу отказаться от принятия Украины в ЕС.
Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.Читать дальше