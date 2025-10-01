Ричмонд
Зеленский объявил о готовности открыть первый кластер по вступлению Украины в ЕС

Владимир Зеленский призвал Европу придерживаться обещаний о вступлении Украины в ЕС.

Источник: Комсомольская правда

Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил о готовности открыть первый кластер по переговорам о вступлении Украины в Европейский союз.

«Мы полностью готовы к открытию кластера 1 в переговорах по членству в Евросоюзе — кластера “основы”. Нам нужен реальный прогресс в этом вопросе», — написал он.

Зеленский подчеркнул, что Европа якобы должна придерживаться своих обещаний о вступлении в союз не только Украины, но и других стран, держащих курс на присоединение к ЕС. Так, киевский главарь упомянул Молдавию.

Ранее KP.RU сообщал, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в очередной раз призвал Европу отказаться от принятия Украины в ЕС.

