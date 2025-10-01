Руководство Пентагон выборочно проверит сотрудников на детекторе лжи

Руководство Пентагона планирует выборочно проверять сотрудников на полиграфе, передает газета The Washington Post со ссылкой на оказавшиеся в ее распоряжении документы.
Уточняется, что в документах не указано, кто именно из сотрудников Пентагона будет проверяться на полиграфе. При этом подобные проверки могут затронуть как административных работников, так и генералов.
По словам одного из собеседников газеты, соответствующие меры вводятся для того, чтобы «заставить замолчать людей», которые, по мнению руководства военного ведомства США, «передают информацию прессе».
По информации журналистов, еще свыше 5 тыс. военных и гражданских служащих обяжут подписать соглашение о неразглашении.
Напомним, ранее глава Пентагона Пит Хегсет пообещал нанести «сокрушительный удар» врагам, если они решат бросить вызов США.