Руководство Пентагон выборочно проверит сотрудников на детекторе лжи

Также сотрудники военного ведомства подпишут дополнительные соглашения о неразглашении служебной информации.

Источник: Аргументы и факты

Руководство Пентагона планирует выборочно проверять сотрудников на полиграфе, передает газета The Washington Post со ссылкой на оказавшиеся в ее распоряжении документы.

Уточняется, что в документах не указано, кто именно из сотрудников Пентагона будет проверяться на полиграфе. При этом подобные проверки могут затронуть как административных работников, так и генералов.

По словам одного из собеседников газеты, соответствующие меры вводятся для того, чтобы «заставить замолчать людей», которые, по мнению руководства военного ведомства США, «передают информацию прессе».

По информации журналистов, еще свыше 5 тыс. военных и гражданских служащих обяжут подписать соглашение о неразглашении.

Напомним, ранее глава Пентагона Пит Хегсет пообещал нанести «сокрушительный удар» врагам, если они решат бросить вызов США.